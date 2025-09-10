Haberler

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonlarında 4 Tutuklama

Kırıkkale'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonlar sırasında çok miktarda sentetik uyuşturucu ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 03-09 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, 632 adet sentetik uyuşturucu hap, 44,04 gram metamfetamin ve 5,57 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
