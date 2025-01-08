Kırıkkale'de Uyuşturucu ile Yakalanan 3 Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de üzerlerinde uyuşturucu maddeyle jandarmaya yakalanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Yahşihan ilçesinde şüpheli şahıslar üzerinde arama yapıldı. S.C. (36), O.Ç. (32), M.Y. (35) ve R.Ö. (35) isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada toplam 62,5 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile yakalanan şahıslar jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C., O.Ç. ve M.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. R.Ö. hakkındaki adli sürecin ise devam ettiği belirtildi. - KIRIKKALE