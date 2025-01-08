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Kırıkkale'de Uyuşturucu ile Yakalanan 3 Şüpheli Tutuklandı

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda toplam 62,5 gram metamfetamin ile yakalanan 3 kişi tutuklandı. Diğer bir şüpheli hakkında ise adli süreç devam ediyor.

Kırıkkale'de üzerlerinde uyuşturucu maddeyle jandarmaya yakalanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Yahşihan ilçesinde şüpheli şahıslar üzerinde arama yapıldı. S.C. (36), O.Ç. (32), M.Y. (35) ve R.Ö. (35) isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada toplam 62,5 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile yakalanan şahıslar jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C., O.Ç. ve M.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. R.Ö. hakkındaki adli sürecin ise devam ettiği belirtildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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