Kırıkkale'de Tuz Yüklü Tır Devrildi
Kırıkkale'nin Çerikli beldesinde tuz yüklü bir tırın şarampole devrilmesi sonucu maddi hasar meydana geldi. Sürücü kazayı yarasız atlattı.
Kırıkkale'de tuz yüklü bir tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada maddi hasar oluştu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, Kırıkkale'nin Çerikli beldesi Tatlıcak köyü mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, H.M.Ç. (49) idaresindeki 06 FS 0963 plakalı MAN marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada tırda maddi hasar oluşurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Şarampole saçılan tuzlar, olay yerine sevk edilen iş makineleriyle temizlendi.
Jandarma trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KIRIKKALE