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Kırıkkale'de Traktör ile Otomobil Çarpıştı: 3 Jandarma Yaralı

Kırıkkale'de Traktör ile Otomobil Çarpıştı: 3 Jandarma Yaralı
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 3 jandarma personeli hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Kırıkkale'de traktör ile otomobilin çarptığı kazada 3 jandarma personeli hafif şekilde yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan dönmeye çalışan 71 ACB 092 plakalı New Holland marka traktör ile 26 LD 019 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, jandarma personeli M.E., Y.D. ve Ç.K. hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 3 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Araçlar, trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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