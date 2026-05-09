Haberler

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolu üzerindeki Yeni Mahalle Mezarlığı Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolu üzerindeki Yeni Mahalle Mezarlığı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.T. yönetimindeki 06 GNK 88 plakalı otomobil ile N.Ö. idaresindeki 38 RL 681 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.Ş.Y., H.İ.Y., G.Ö., A.S.Ö. ve N.M.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 7 yaralının da genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama

AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar

15 yaşındaki kıza attığı rezil mesajlar ortaya çıktı

Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu

Daha 32 yaşındaydı! 5 aylık Çorumlu Rüveyda'nın sonu oldu

Akaryakıtta dev indirim! Tabela bir kez daha değişti

Akaryakıtta dev indirim
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu

Gözünü kırpmadan defalarca tetiğe bastı
İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar

15 yaşındaki kıza attığı rezil mesajlar ortaya çıktı

Fatih Terim'den Hull City açıklaması: Türk'ü her yerde desteklerim

Çok tartışılan bu kareye açıklık getirdi

Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt