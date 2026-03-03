Trafikte korku dolu anlar kamerada: Otomobil böyle savruldu

Haberler

Güncelleme:
Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki araca çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkarak park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 06 EFB 05 plakalı otomobil, önünde seyreden S.T. yönetimindeki 06 FL 8953 plakalı araca çarptı. Savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan başka bir araca çarparak durabildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
