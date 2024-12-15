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Kırıkkale'de Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

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Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda, kontrolünü kaybeden bir kamyonet, trafik ışığı direğine çarparak kaza yaptı. Sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyonetin trafik ışığı direğine çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. idaresindeki 34 FS 0457 plakalı Tata marka kamyonet, kontrolden çıkarak orta refüjdeki trafik ışığı direğine çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada maddi hasar alan kamyonet ise otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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