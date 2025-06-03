Kırıkkale'de Trafik Kazası: İki Yaralı

Kırıkkale'de Trafik Kazası: İki Yaralı
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Kırıkkale-Çorum D200 karayolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolu üzerindeki İzzettin Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 34 ZM 3748 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Y.K. ile yolcu Y.K. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta mahsur kalan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan iki yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik ekiplerinin aldığı yol güvenliğinin ardından araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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