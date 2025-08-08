Kırıkkale'de Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı

Kırıkkale'de Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı
Güncelleme:
Kırıkkale'de yaşanan trafik kazaları, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan KGYS kameralarındaki görüntülerle gündeme geldi. Görüntülerde bir otomobilin beton bariyerlere çarpması ve alev alması dikkat çekti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "Her kural, hayatı korumak için vardır" mottosuyla yürüttüğü trafik güvenliği çalışmaları çerçevesinde, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü de farkındalık çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan kural ihlali görüntüleri, sürücülere uyarı niteliğinde paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde, kırmızı ışık ihlalleri, hatalı sollamalar ve emniyet şeridi ihlalleri gibi sürücülerin kendi ve başkalarının hayatını tehlikeye atan davranışlarına dikkat çekildi.

Kaza yapan otomobil yandı

Öte yandan, kameraya yansıyan görüntülerde, bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüjdeki beton bariyerlere ve elektrik direğine çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motor kısmı alevlere teslim oluyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
