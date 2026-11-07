Kırıkkale'de topladıkları mantarı yiyen 3 kişi zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı

Kırıkkale'de topladıkları mantarı yiyen 3 kişi zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırıkkale'de araziden topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 3 kişi, zehirlenme şüphesiyle Yüksek İhtisas Hastanesine başvurdu. Tedavi altına alınan kişilerin hastanedeki takiplerinin sürdüğü belirtildi.
Kırıkkale'de topladıkları mantarları tükettikten sonra rahatsızlanan 3 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde yaşayan Ş.Ö. ve M.Ö. çifti, araziden topladıkları mantarları tükettikten sonra rahatsızlandı. Çift, zehirlenme şüphesiyle Yüksek İhtisas Hastanesine başvurdu. Yenimahalle'de de mantar yiyen A.Ş., rahatsızlanması üzerine aynı hastaneye başvurdu. Tedavi altına alınan 3 kişinin hastanedeki takiplerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı