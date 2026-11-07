Kırıkkale'de topladıkları mantarı yiyen 3 kişi zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı

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Kırıkkale'de topladıkları mantarları tükettikten sonra rahatsızlanan 3 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde yaşayan Ş.Ö. ve M.Ö. çifti, araziden topladıkları mantarları tükettikten sonra rahatsızlandı. Çift, zehirlenme şüphesiyle Yüksek İhtisas Hastanesine başvurdu. Yenimahalle'de de mantar yiyen A.Ş., rahatsızlanması üzerine aynı hastaneye başvurdu. Tedavi altına alınan 3 kişinin hastanedeki takiplerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı