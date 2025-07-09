Kırıkkale'de Tırın Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Kırıkkale'de Menderes Caddesi'nde tırın çarptığı 74 yaşındaki Niyazi Dinç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kırıkkale'de tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kaza, Menderes Caddesi üzerindeki Kırgaz Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 06 DHT 957 plakalı tır, yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Niyazi Dinç'e (74) çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dinç, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam hayatını kaybetti. Tır sürücüsü M.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa