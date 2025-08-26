Kırıkkale'de Ticari Taksi, Otomobil ile Çarpıştı: 2 Yaralı

Kırıkkale'de Ticari Taksi, Otomobil ile Çarpıştı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de otomobil ile çarpışan ticari taksi takla attı. Kazada taksi sürücüsü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralıların sağlık durumları iyi.

Kırıkkale'de otomobil ile çarpışan ticari taksinin sürüklenerek takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Millet Bulvarı üzerindeki Özuğurlu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. idaresindeki 34 EAR 786 plakalı otomobil ile A.K. yönetimindeki 71 T 0164 plakalı Volkswagen marka ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taksi, akaryakıt istasyonuna sürüklenerek takla attı. Kazada taksi sürücüsü A.K. ile yolcu M.A. yaralandı. Diğer araçtakiler ise kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Adnan Oktar'ın kediciği, soyadını değiştirip özel okulda öğretmen oldu

Kediciğin yeni işini ve imajını görenler gözlerine inanamıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye mesaj: Beni almadan dönmeyin

Kerem'den Fenerbahçe'ye mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.