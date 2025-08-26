Kırıkkale'de Ticari Taksi, Otomobil ile Çarpıştı: 2 Yaralı

Kırıkkale'de otomobil ile çarpışan ticari taksinin sürüklenerek takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Millet Bulvarı üzerindeki Özuğurlu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. idaresindeki 34 EAR 786 plakalı otomobil ile A.K. yönetimindeki 71 T 0164 plakalı Volkswagen marka ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taksi, akaryakıt istasyonuna sürüklenerek takla attı. Kazada taksi sürücüsü A.K. ile yolcu M.A. yaralandı. Diğer araçtakiler ise kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE