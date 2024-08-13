Kırıkkale'de Ticari Taksi Kazası: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Kırıkkale'de iki ticari taksinin çarpıştığı kazada 1 sürücü öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Ankara karayolu Yahşihan Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Kırşehir'e giden Mithat Öztürk (63) idaresindeki 40 T 0434 plakalı ticari taksi, E.Ş. (22) yönetimindeki 70 T 0128 plakalı ticari taksiye çarptı. Kazada sürücüler ile H.Ş. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araçlarda bulunan yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaralılar sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücü Mithat Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen E.Ş. ile H.Ö.'nin de (76) hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza alanında yapılan çalışmanın ardından araçlar, çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE