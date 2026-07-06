Ters yönden girdi, geri manevrayla kokoreç tezgahına daldı

Kırıkkale'de ters yönden girdiği sokaktan geri manevra yaparak çıkmak isteyen otomobilin kokoreç tezgahına çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada, tezgahın yanında bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, 4 Temmuz günü saat 22.00 sıralarında Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.Y. idaresindeki 06 Y 9098 plakalı otomobil, Çarşamba alt kavşak istikametinden 633. Sokak'a ters yönden giriş yapmak istedi. Sürücü, daha sonra geri manevra yaparak sokaktan çıkmak istediği sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kokoreç tezgahına çarptı. Kazada E.F.A., B.Y., D.İ., Ö.G. ve A.Z. isimli 5 yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin geri manevra yaptığı sırada hızla kokoreç tezgahına ve yayalara çarptığı anlar yer aldı. Trafik ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından araç otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı