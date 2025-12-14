Haberler

Takla atan otomobil hurdaya döndü: Aynı aileden 3 kişi yaralandı

Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerindeki virajda meydana gelen kazada, bir otomobil takla attı ve aynı aileden 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de virajda takla atan otomobilin hurdaya döndüğü kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 karayolu üzerindeki Irmak Virajlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.U. yönetimindeki 71 AEA 714 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü F.U. ile A.U. ve F.U. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hurdaya dönen otomobil trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından çekiciyle otoparka kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

