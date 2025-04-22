Kırıkkale'de Sokak Satıcılarına Yönelik Operasyon: 15 Şüpheliye İşlem Yapıldı
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen uyuşturucular arasında sentetik ecza ve kokain bulunuyor. 1 kişi tutuklandı.
Kırıkkale'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 1 şahıs da tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, savcılık koordinesinde 15-21 Nisan tarihlerinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlar düzenledi. Sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda; 284 adet sentetik ecza, 115,4 gram sentetik kannabinoid, 27,63 gram skunk, 4,06 gram metamfetamin ve 2,1 gram kokain ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında toplam 15 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE