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Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 3 Gözaltı

Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 3 Gözaltı
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Kırıkkale'de sokak ortasında meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olayda, H.M.E. tabancayla omzundan vurulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Yaralının durumu stabil.

Sokak ortasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 3 gözaltı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla omzundan yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Yeni Mahalle 241. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.M.E. ile Ş.D. ve E.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda, H.M.E. tabancayla omzundan vurularak yaralandı. Yaralı şahsın ifadesine göre, kendisine ateş eden kişinin E.Y. olduğu öğrenildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.M.E., ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Silahlı kavganın yaşandığı alanda da inceleme yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - 3.Sayfa
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