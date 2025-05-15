Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinen yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 14 Mayıs gecesi Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi 265. Sokak'ta yaşanan olayda iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla vurulan A.S.T. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan U.O., Ö.F.S. ve S.S. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. T.O.D., A.D. ve U.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Ö.Ç. ve Y.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE