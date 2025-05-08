Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele: 3 Şüpheliye Adli İşlem

Kırıkkale'de polis ekiplerince yürütülen siber suçlarla mücadele kapsamında 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 01-07 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında suça yönelik paylaşım yaptığı belirlenen 29 kullanıcı tespit edildi. İncelemeye alınan 20 dijital materyalle bağlantılı olarak, 5 nitelikli dolandırıcılık olayı araştırıldı. "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan İ.C.I., H.K. ve A.F.Ç. isimli 3 şüpheliye yönelik adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, SİBERAY programı kapsamında 90 vatandaşa yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. - KIRIKKALE