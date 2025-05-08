Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

Savaşın göbeğindeki başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! DMM gerekçesini açıkladı

Hesabı neden kapatıldı? İşte kararın gerekçesi olan paylaşım
Boydak Holding bünyesindeki mobilya devlerinden Bellona satıldı

Türkiye'nin mobilya devi satıldı! Alanlar da yabancı değil

Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele: 3 Şüpheliye Adli İşlem

Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele: 3 Şüpheliye Adli İşlem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 29 kullanıcı tespit edildi ve 3 şüpheliye dolandırıcılık suçundan adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince yürütülen siber suçlarla mücadele kapsamında 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 01-07 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında suça yönelik paylaşım yaptığı belirlenen 29 kullanıcı tespit edildi. İncelemeye alınan 20 dijital materyalle bağlantılı olarak, 5 nitelikli dolandırıcılık olayı araştırıldı. "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan İ.C.I., H.K. ve A.F.Ç. isimli 3 şüpheliye yönelik adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, SİBERAY programı kapsamında 90 vatandaşa yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Kosmos 482 düşüşe geçti! Riskli ülkeler arasında Türkiye de var

Türkiye risk altında! Kosmos 482 dev bir ateş topu olarak düşüşe geçti
Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Pakistan karadan vurmaya başladı

Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Kara harekatı başladı
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor
Market ve restoranlara karekod zorunluluğu getirildi

Market ve restoranlara yeni zorunluluk getirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.