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Kırıkkale'de Siber Suç Operasyonu: 27 Kullanıcıya İşlem Başlatıldı

Kırıkkale'de Siber Suç Operasyonu: 27 Kullanıcıya İşlem Başlatıldı
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Kırıkkale'de gerçekleştirilen siber suçlarla mücadele operasyonunda, 27 kullanıcı tespit edilirken, 6 nitelikli dolandırıcılık ve 1 müstehcenlik olayıyla ilgili adli işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, siber suçlar konusunda 130 vatandaşı da bilgilendirdi.

Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele kapsamında 27 kullanıcı tespit edilirken, 6 nitelikli dolandırıcılık ve 1 müstehcenlik olayıyla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, 24-30 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarla siber suçlara karşı operasyonlarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, sanal ortamda suça yönelik paylaşımda bulunduğu tespit edilen 27 kullanıcı hakkında işlem başlatıldı. İncelemeye alınan 20 dijital materyal doğrultusunda; 6 nitelikli dolandırıcılık, 2 bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, 1 bilişim sistemine girme ve 1 müstehcenlik olayıyla ilgili adli süreç başlatıldı.

Polis ekipleri, SİBERAY faaliyetleri kapsamında 130 vatandaşı siber suçlar konusunda bilgilendirdi. Ayrıca, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanıldığı nitelikli dolandırıcılık suçundan aranan I.C.I. isimli şahıs yakalandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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