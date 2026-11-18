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Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan E.N., kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve bıçak veya diğer aletlerle ilgili kanuna muhalefet suçlarından toplam 10 yıl hapis cezası bulunan S.Ö. yakalandı.

Ayrıca hükümlü veya tutuklunun kaçması ve hırsızlık suçlarından 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan G.Ş., kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan N.K. ile trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 3 ay hapis cezası bulunan İ.S. de gözaltına alındı.

Hükümlüler, emmiyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı