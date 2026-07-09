1 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı otobüs kazası kamerada

Kırıkkale'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kazada yaralanan bazı yolcuların kemer takmadığı öğrenilirken, trafik ekipleri 43 ilin bağlantı noktasında yolculara ve sürücülere "emniyet kemeri" uyarısı yaptı.

Kaza, önceki gün sabah saatlerinde Ankara-Kırşehir D260 kara yolu üzerindeki Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'dan Kayseri istikametine seyreden D.A.G. idaresindeki 38 ADF 410 plakalı Süha firmasına ait şehirler arası yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yan yatan otobüste 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 40 kişi de hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada yaralanan bazı yolcuların emniyet kemeri takmadığı öğrenildi. Kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kontrolden çıkan otobüsün sağa sola savrularak şarampole devrildiği görüldü.

Öte yandan, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 43 ilin bağlantı noktasındaki uygulama noktalarında şehirler arası yolcu otobüsleri, toplu taşıma araçları ve diğer araçlara yönelik rutin denetimlerini sürdürdü. Trafik ekipleri, denetimlerde yolcular ve sürücüleri emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirdi. Ekipler, araç ve sürücülere yönelik genel trafik kontrollerini de gerçekleştirdi. Yapılan uyarılarda, "Sayın yolcularımız, otobüslerde yolcuların ve şoförlerin emniyet kemerini takması yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kullanımı, trafik kazası kaynaklı can kayıplarını yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 50 oranında azaltmaktadır. Can güvenliğiniz için yolculuğunuzun başladığı andan itibaren seyahatiniz süresince emniyet kemerinizi takınız. Kaptanımıza ve yolcularımıza hayırlı yolculuklar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Trafik ekipleri, yolculuk boyunca emniyet kemerinin çıkarılmaması gerektiğini belirterek, vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi. Yapılan uyarıların ardından sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerini taktığı görüldü. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı