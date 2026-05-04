Kırıkkale'de okul çevrelerinde denetim

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında, 288 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla il merkezi ve 8 ilçede okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi. Uygulamaya 15 ekip ve 28 personel katıldı. Belirlenen saat aralıklarında yapılan denetimlerde 288 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi. Ekipler, 93 araç, 9 park ve bahçe, 1 internet kafe, 9 market ve büfe ile 5 kahvehaneyi kontrol etti. Okul çevrelerinde yapılan asayiş ve trafik uygulamasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Denetimlerin öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve okul çevrelerinde huzur ortamını korumak amacıyla sürdürüleceği bildirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı