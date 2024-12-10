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Kırıkkale'de Öğrencilere Siber Zorbalık ve Güvenli İnternet Eğitimi

Kırıkkale'de Öğrencilere Siber Zorbalık ve Güvenli İnternet Eğitimi
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, Ahmet Sümer Ortaokulu'nda düzenlediği etkinlikte öğrencilere siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı ve zaman yönetimi gibi konularda bilgilendirme yaptı. Amaç, genç bireylerin dijital dünyada karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmelerini sağlamak.

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından öğrenciler, siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ahmet Sümer Ortaokulu öğrencilerine yönelik farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte, güvenli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı gibi konulara dair kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasında, günlük yaşamın bir parçası haline gelen mobil bankacılık ve güvenli internet kullanımı başta olmak üzere siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve zaman yönetimi gibi önemli başlıklar ele alındı.

Ekipler, öğrencilerin dijital dünyada karşılaşabileceği risklere karşı nasıl önlem alabileceklerini detaylı bir şekilde aktardı. Sunumlar sırasında, öğrencilerin soruları da yanıtlanarak interaktif bir ortam oluşturuldu. Eğitim programı, genç bireylerin bilinçli internet kullanıcıları olarak yetişmesine katkı sağlamayı hedefledi.

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini ve toplumda siber güvenlik farkındalığının yaygınlaştırılmasının önemini vurguladı. Program sonunda öğrencilere çeşitli bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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