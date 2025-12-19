Haberler

Kırıkkale'de minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Güncelleme:
Kırıkkale'de otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Lokman Hekim Caddesi üzerindeki Şehit Sadık Güllü Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. yönetimindeki 46 AIE 983 plakalı otomobil ile B.K. idaresindeki 71 ADA 282 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü K.K. ile araçta yolcu olarak bulunan E.B.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince kaza yerinde yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
