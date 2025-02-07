Kırıkkale'de LPG'li Otomobilin Kazasında 4 Yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan LPG'li otomobilin demir bariyerlere çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.C.P. (18) idaresindeki 71 DU 216 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile yolcular B.T. (19), R.Ü. (18) A.S. (19) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından LPG'li otomobilin yanma riskine karşı tedbir alındı. Trafik ekiplerince, kaza alanında yapılan tahkikatın ardından otomobil otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE