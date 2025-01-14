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Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Duvara Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Kırıkkale'de Gülsüm Akbal'ın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bir bahçe duvarına çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil duvara böyle çarptı: 1 ölü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, Çullu Mahallesi 2446. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülsüm Akbal idaresindeki 06 ZDV 94 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar meydana gelirken, sürücü ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülsüm Akbal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın meydana geldiği anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, aracın hızla bahçe duvarına çarptığı dikkat çekti. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Duvara Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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