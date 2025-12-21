Haberler

Kırıkkale'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 6 şüpheliye adli kontrol

Kırıkkale'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 6 şüpheliye adli kontrol
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de 'kız meselesi' yüzünden meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda tüfek ve bıçak kullanıldı, emniyet yetkilileri kaçan 3 firari şüpheliyi arıyor.

Kırıkkale'de "kız meselesi" nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralanmasına neden olan 6 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada O.D. (29) tüfekle, Y.Ö. (19) bıçakla, Y.K.K. (21) ise darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 adet tabanca ve 4 adet kovan ele geçirildi. Şüphelilerin yakalandığı araçta 1 adet av tüfeği, tüfek şarjörü ve sentetik ecza maddeleri bulundu. Ayrıca olaya karıştığı tespit edilen 3 araçta yapılan aramalarda kuru sıkıdan bozma tabanca, beyzbol sopası, "sallama" diye tabir edilen bıçak ile uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen öğütme aparatı ele geçirildi.

Kavganın ardından araçla kaçan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.D. (17), T.C. (21), Y.K. (19), M.D. (19), U.K. (18) ve B.Ö. (21) adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler hakkında "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adli işlem başlatıldı. Y.K. ve O.D. isimli şüpheliler hakkında ise Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında ayrıca işlem yapıldı. Cumhuriyet Savcılığında alınan ifadelerin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olayla bağlantısı olduğu belirlenen H.M.C. (23), B.T. (17) ve A.A.U. (21) isimli 3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı
2026 yılı bütçesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

2 aylık maraton sona erdi, 2026 yılı bütçesi Meclis'te kabul edildi
Meclis'te AK Parti ve CHP'li vekiller arasında yumruklu kavga

Milletvekilleri Meclis'te birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar
Erzurum'da yat taşıyan TIR yolda kaldı, trafik felç oldu

Denizi olmayan kentin yolunda görüldü! Gören bir daha baktı
Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Hakem bize söylemişti

Maç sonrası olay yaratacak sözler: Hakem bize söylemişti
Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül

Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül
''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Destici 'Destek yetersiz' dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı

"Destek yetersiz" dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı
Okan Buruk maç sonunda açıkladı: Takımdan ayrılmayacak

Okan Buruk maç sonunda açıkladı: Takımdan ayrılmayacak
Boluspor yönetiminden futbolcuların 'hareketsiz' protestosuna tepki

Yönetim, futbolcuları fena haşladı! En sert cezayı verecekler
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de bir ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner ilk kez denendi
Güney Kıbrıs lideri ''Kanlı Noel'' katliamını 'Kahramanlık' ilan etti

Skandal sözler! Türklere yönelik katliamı 'kahramanlık' ilan etti
title