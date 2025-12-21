Kırıkkale'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 6 şüpheliye adli kontrol

Kırıkkale'de "kız meselesi" nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralanmasına neden olan 6 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada O.D. (29) tüfekle, Y.Ö. (19) bıçakla, Y.K.K. (21) ise darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 adet tabanca ve 4 adet kovan ele geçirildi. Şüphelilerin yakalandığı araçta 1 adet av tüfeği, tüfek şarjörü ve sentetik ecza maddeleri bulundu. Ayrıca olaya karıştığı tespit edilen 3 araçta yapılan aramalarda kuru sıkıdan bozma tabanca, beyzbol sopası, "sallama" diye tabir edilen bıçak ile uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen öğütme aparatı ele geçirildi.

Kavganın ardından araçla kaçan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.D. (17), T.C. (21), Y.K. (19), M.D. (19), U.K. (18) ve B.Ö. (21) adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler hakkında "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adli işlem başlatıldı. Y.K. ve O.D. isimli şüpheliler hakkında ise Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında ayrıca işlem yapıldı. Cumhuriyet Savcılığında alınan ifadelerin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olayla bağlantısı olduğu belirlenen H.M.C. (23), B.T. (17) ve A.A.U. (21) isimli 3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - KIRIKKALE