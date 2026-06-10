Kırıkkale'de 2 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D. yakalandı. "Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.T. polis ekiplerince gözaltına alındı. 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı