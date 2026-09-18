Kırıkkale’de ’kasten öldürme’ suçundan aranan hükümlü yakalandı

Kırıkkale’de ’kasten öldürme’ suçundan aranan hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale’de "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Kırıkkale'de "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında, "kasten öldürme" suçundan aranan B.K. (24) yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu belirlenen B.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı