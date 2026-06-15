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Kazanmayı beklerken cezayla kalktılar: Toplamda 46 bin 416 lira ceza kesildi

Kazanmayı beklerken cezayla kalktılar: Toplamda 46 bin 416 lira ceza kesildi
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Kırıkkale'de polis ekiplerince bir kahvehanede yapılan denetimde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 46 bin 416 lira idari para cezası kesildi, işletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince bir kahvehanede yapılan denetimde, kumar oynadığı değerlendirilen 4 kişiye toplam 46 bin 416 lira idari para cezası uygulandı. İşletme sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yenidoğan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kahvehanede denetim yaptı. Denetimde, kumar oynadığı değerlendirilen 4 kişi tespit edildi. Yapılan kontrollerde oyun materyalleri ile bin 500 lira nakit para ele geçirildi. Kumar oynadığı değerlendirilen 4 kişiye, kişi başı 11 bin 604 liradan toplam 46 bin 416 lira idari para cezası uygulandı. İşletme sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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