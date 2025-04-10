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Kırıkkale'de Kaçak Tütün Operasyonu: 242 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Kaçak Tütün Operasyonu: 242 Kilogram Tütün Ele Geçirildi
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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde jandarma, tütün arama köpeği 'Alkış' ile durdurduğu tırda 242 kilogram kaçak tütün, çok sayıda kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan tırda, tütün arama köpeği "Alkış"ın tepkisi üzerine yapılan aramada, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Keskin ilçesinde gerçekleştirdikleri yol emniyet ve kontrol uygulaması sırasında durdurdukları bir tırda arama yaptı. Tütün arama köpeği "Alkış"ın tepki vermesi üzerine olay yerine çağrılan ekipler tarafından, adli arama kararıyla arama yapıldı. Yapılan aramada, F.A. (34), F.E. (62), A.A. (28) ve A.D.T. (30) isimli 2'si kadın 4 şahsın gönderdiği 242 kilogram kaçak tütün, 340 paket kaçak sigara, 180 adet kaçak elektronik sigara, 25,6 kilogram kaçak çay, 9 bin adet içi tütün dolu makaron ile 470 adet elektronik ısıtılmış tütün ürünü ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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