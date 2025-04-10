Kırıkkale'de Kaçak Tütün Operasyonu: 242 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan tırda, tütün arama köpeği "Alkış"ın tepkisi üzerine yapılan aramada, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Keskin ilçesinde gerçekleştirdikleri yol emniyet ve kontrol uygulaması sırasında durdurdukları bir tırda arama yaptı. Tütün arama köpeği "Alkış"ın tepki vermesi üzerine olay yerine çağrılan ekipler tarafından, adli arama kararıyla arama yapıldı. Yapılan aramada, F.A. (34), F.E. (62), A.A. (28) ve A.D.T. (30) isimli 2'si kadın 4 şahsın gönderdiği 242 kilogram kaçak tütün, 340 paket kaçak sigara, 180 adet kaçak elektronik sigara, 25,6 kilogram kaçak çay, 9 bin adet içi tütün dolu makaron ile 470 adet elektronik ısıtılmış tütün ürünü ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE