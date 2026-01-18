Haberler

Kırıkkale'de kaçak kazı yapan 2 şahıs yakalandı

Güncelleme:
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 1. derece sit alanında kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Olayda, kazıda kullanılan ekipmanlara el konuldu.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çongar köyü mevkiinde bulunan 1. derece sit alanı Kültepe Tümülüsü'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgede yapılan kontrolde, S.P. (41) ile S.S. (46) isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Kazıda kullanıldığı değerlendirilen jeneratör, 2 kürek, 2 taş kırma makinesi, merdiven ve çeşitli ekipmanlara el konuldu. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
