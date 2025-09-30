Haberler

Kırıkkale'de Jandarmadan 3 Firari Faile Operasyon

Kırıkkale'de Jandarmadan 3 Firari Faile Operasyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 3 firari yakalanarak cezaevine teslim edildi. Hükümlü ve tutuklu kaçaklıkları ile uyuşturucu kullanma ve hırsızlık suçlarından aranan şahıslar, keskin kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 3 firari yakalanarak kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı. "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından aranan M.M.M.S. (30), "hırsızlık" suçundan aranan D.S.A. (20) ve yine "uyuşturucu kullanmak" suçundan aranan R.B.K. (29), çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Beyaz Saray'da 'Gazze' zirvesi! Netanyahu, Trump'ın teklifini kabul etti

Beyaz Saray'da umutlandıran sonuç! Netanyahu ve Trump anlaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni döneme sayılı günler kaldı

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni döneme sayılı günler kaldı
Men edilecekler mi? UEFA'dan İsrail kararı

Men edilecekler mi? UEFA'dan çok konuşulacak İsrail kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.