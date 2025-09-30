Kırıkkale'de Jandarmadan 3 Firari Faile Operasyon

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 3 firari yakalanarak kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı. "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından aranan M.M.M.S. (30), "hırsızlık" suçundan aranan D.S.A. (20) ve yine "uyuşturucu kullanmak" suçundan aranan R.B.K. (29), çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE