Kırıkkale'de inşaat alanında devrilen kamyonun sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'nin Yeni Mahalle 284. Sokak'ta inşaat alanında geri manevra yapan kamyon devrildi, sürücü yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kırıkkale'de inşaat alanında geri manevra yaptığı sırada devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kaza, Yeni Mahalle 284. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.F.D. idaresindeki 71 ACB 057 plakalı kamyon, geri manevra yaptığı sırada devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, kamyonda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.