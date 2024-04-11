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Kırıkkale'de İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 4 Kişi Yaralandı

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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde iki otomobilin çarptığı kazada aynı aileden 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale-Konya karayolunda K.A.'nın kullandığı 34 SPC 18 plakalı otomobil ile A.T. idaresindeki 19 AEC 361 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan K.A., eşi A.A. ve çocukları A.A. ile E.A., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince, kaza alanında yapılan incelemenin ardından kullanılamaz hale gelen iki otomobil de çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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