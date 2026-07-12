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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Kırşehir D260 kara yolu üzerindeki Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.Y. idaresindeki 34 BG 844 plakalı otomobil ile İ.A. yönetimindeki 38 BV 768 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 yolcu yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 yaralının da genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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