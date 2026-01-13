Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takipte, "kasten öldürme, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından hakkında 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan B.A. (25) ile "Vergi Usul Kanununa muhalefet" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.Y. (49) gözaltına alındı. 2 hükümlü, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE