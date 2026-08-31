Kırıkkale'de aranan 2 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, "hırsızlık" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 13 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. ile "hırsızlık" suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan T.G. yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı