Haberler

Fren yerine gaza basınca kaza kaçınılmaz oldu: Otomobiliyle iş yerine daldı

Fren yerine gaza basınca kaza kaçınılmaz oldu: Otomobiliyle iş yerine daldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de fren yerine gaza basan 65 yaşındaki sürücü, otomobiliyle beyaz eşya bayisinin camekanına girdi. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Kırıkkale'de fren yerine gaza basan sürücü, otomobiliyle beyaz eşya bayisinin camekanına daldı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, iş yerinde ve araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hava Sevil (65) idaresindeki 59 AFR 994 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Otomobil, daha sonra Bosch beyaz eşya bayisinin camına çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, iş yerinin camında ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Otomobil sürücüsü Hava Sevil, eczaneye gitmek için yola çıktığını belirterek, "Cumhuriyet Meydanı'nda eczaneye gidiyordum, ilaç alacaktım. Tam kavşağa dönünce herhalde frene basıyorum diye gaza bastım. Kaldırıma çıktım, ardından dükkanın camına girdim. Kimsede bir şey yok. Sadece dükkanın camı kırıldı" dedi.

İş yeri çalışanı Ömer Saygılı ise aracın hızlı geldiğini ifade ederek, "Araç buradan geldi. Manevrayı alamayınca kaldırıma çıktı. Bayağı da hızlıydı. Aşırı hızlı geldi. Tam ben buradaydım. Kafamı çevirdiğimde araçla karşı karşıya kaldım. Köşeye geçtim ama aynası parmağıma vurdu" diye konuştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Grup toplantısı için yeni adres verdi
Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Haberler.com Meclis'te! CHP grup toplantısı öncesi neler yaşanıyor?

Haberler.com Meclis'te! CHP grup toplantısı öncesi neler yaşanıyor?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fred'den transfer iddialarına bomba yanıt

Milyonların beklediği açıklamayı yaptı
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış

Servet değerindeki parası boşa gitti
Netanyahu'ya tutuklama emri çıkaran Başsavcı, taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı

Sen misin ona tutuklama emri çıkaran! Savcının akıbeti bakın ne oldu
İlaç devi rakibini satın alıyor

Dev anlaşma! İlaç devi rakibini satın alıyor
Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı

Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Özgür Özel ile Mansur Yavaş grup toplantısı sonrası Manisa'ya gidecek

Özel'in toplantı sonrası adresi belli oldu! Yavaş'tan tam destek
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak

Kapıda arbede çıktı, Kurtulmuş yasak getirdi