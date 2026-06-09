Fren yerine gaza basınca kaza kaçınılmaz oldu: Otomobiliyle iş yerine daldı

Kırıkkale'de fren yerine gaza basan sürücü, otomobiliyle beyaz eşya bayisinin camekanına daldı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, iş yerinde ve araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hava Sevil (65) idaresindeki 59 AFR 994 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Otomobil, daha sonra Bosch beyaz eşya bayisinin camına çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, iş yerinin camında ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Otomobil sürücüsü Hava Sevil, eczaneye gitmek için yola çıktığını belirterek, "Cumhuriyet Meydanı'nda eczaneye gidiyordum, ilaç alacaktım. Tam kavşağa dönünce herhalde frene basıyorum diye gaza bastım. Kaldırıma çıktım, ardından dükkanın camına girdim. Kimsede bir şey yok. Sadece dükkanın camı kırıldı" dedi.

İş yeri çalışanı Ömer Saygılı ise aracın hızlı geldiğini ifade ederek, "Araç buradan geldi. Manevrayı alamayınca kaldırıma çıktı. Bayağı da hızlıydı. Aşırı hızlı geldi. Tam ben buradaydım. Kafamı çevirdiğimde araçla karşı karşıya kaldım. Köşeye geçtim ama aynası parmağıma vurdu" diye konuştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı