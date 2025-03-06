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Kırıkkale'de Firari Hükümlüler Jandarma Tarafından Yakalandı

Kırıkkale'de Firari Hükümlüler Jandarma Tarafından Yakalandı
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yapılan operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yahşihan ilçesinde operasyon düzenledi. Ekipler, "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.T. (57) ile "resmi belgede sahtecilik" suçundan hakkında 2 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ş.A. (32) isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan 2 hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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