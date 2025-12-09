Kırıkkale'de eş zamanlı operasyonda 4 firari yakalandı

Kırıkkale'de polis ve jandarmanın 10 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, haklarında 8 ay ile 20 yıl 4 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli yürüttüğü çalışmada, 6 ekip ve 20 personelin katılımıyla 10 adrese baskın düzenlendi. Çeşitli suçlardan 8 ay ile 20 yıl 4 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi. - KIRIKKALE