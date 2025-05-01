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Kırıkkale'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Firari Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'de yapılan operasyonda, hakkında toplam 57 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan toplam 57 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve hükümlü ya da tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 57 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G. isimli şahıs, polis ekiplerince yapılan operasyonla gizlendiği ikamette yakalandı. Hükümlü şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından Keskin Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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