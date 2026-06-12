Haberler

Kırıkkale'de 2 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de 2 hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi ve hırsızlık hükümlüsü 2 kişi jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Kırıkkale'de 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan M.S. (52) ile "malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık" suçundan aranan U.A. (37) yakalandı.

Haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. ve U.A., işlemlerinin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Güney Kore'de siyasi deprem: Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’a 30 yıl hapis cezası

Eski Devlet Başkanına 30 yıl hapis
'Belediye başkanıyım' deyip 310 bin liralık vurgun yaptılar

Başkanın adını duyan parayı gönderdi! Büyük vurgun ortaya çıktı
Antalya'da okul servisi otomobille çarpıştı: 7'si anaokulu öğrencisi 9 yaralı

Antalya'da okul servisi otomobille çarpıştı: 7'si anaokulu öğrencisi 9 yaralı
Bahçede kanlar içinde bulundu! Yanındaki detay kafaları karıştırdı

Bahçede kanlar içinde bulundu! Yanındaki detay kafaları karıştırdı
Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı
Dünya Kupası'nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu! İşte yeni teknolojinin amacı

Geceye damga vuran görüntü! İşte nedeni