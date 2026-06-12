Kırıkkale'de 2 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan M.S. (52) ile "malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık" suçundan aranan U.A. (37) yakalandı.

Haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. ve U.A., işlemlerinin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı