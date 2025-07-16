Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Eski Komiser Yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Eski Komiser Yakalandı
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Kırıkkale'de FETÖ'ye ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda, 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan meslekten ihraç komiser yardımcısı Y.S. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de, FETÖ'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç komiser yardımcısı hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S.'nin yakalandığı bildirildi.

Gözaltına alınan meslekten ihraç komiser yardımcısı Y.S., emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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