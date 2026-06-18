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Kırıkkale'de aranan 3 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de aranan 3 hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında FETÖ üyesi bir kişinin de bulunduğu 3 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda, aralarında bir FETÖ üyesi olan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, FETÖ suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (35), "Şantaj" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D. (32) ve "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (22) yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 hükümlü tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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