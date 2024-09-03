Kırıkkale'de Evinden Tüfekle Ateş Açan Şahıs Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de evinin balkonundan tüfekle havaya ateş açan şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkköy Mahallesi'nde H.S. isimli şahıs, evinin balkonundan tüfekle havaya ateş açtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis, şahsı gözaltına alarak tüfeğe el koydu. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - KIRIKKALE