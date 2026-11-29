Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretine yönelik soruşturma kapsamında evinde sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılan 4 kilo kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.M.B.'nin evinde arama yaptı. Aramada, sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılan farklı türlerde toplam 4 kilo 130 gram kimyasal madde, uyuşturucu emdirilmiş damıtma kağıdı, bir hassas terazi, laboratuvar malzemesi ve çeşitli materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı