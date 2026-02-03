Haberler

Tek katlı müstakil ev alevlere teslim oldu: 1 ağır yaralı

Tek katlı müstakil ev alevlere teslim oldu: 1 ağır yaralı
Güncelleme:
Kırıkkale'de Gündoğdu Mahallesi'nde bir tek katlı müstakil evde çıkan yangında ev sahibi D.K. ağır yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kırıkkale'de alevlere teslim olan tek katlı müstakil evde yaşayan bir kişi, ağır yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Gündoğdu Mahallesi 1606. Sokak'ta bulunan müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında tek katlı ev kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangından etkilenen ev sahibi D.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

