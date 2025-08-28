Kırıkkale'de Etil Alkol Operasyonu: 60 Litre Ele Geçirildi

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde polis ekiplerince bir evde yapılan aramada 60 litre etil alkol ele geçirilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Balışeyh İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları çalışmalarda Y.D. isimli şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 60 litre etil alkol ele geçirilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan açıklamada, "Çalışmalarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KIRIKKALE