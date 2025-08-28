Kırıkkale'de Etil Alkol Operasyonu: 60 Litre Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Etil Alkol Operasyonu: 60 Litre Ele Geçirildi
Güncelleme:
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde yapılan operasyonda bir evde 60 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli Y.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde polis ekiplerince bir evde yapılan aramada 60 litre etil alkol ele geçirilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Balışeyh İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları çalışmalarda Y.D. isimli şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 60 litre etil alkol ele geçirilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan açıklamada, "Çalışmalarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
